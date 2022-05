Bousculé par une belle équipe d’Empoli, l’Inter Milan s’est finalement imposé avec la manière ce soir sur le score de 4 à 2.

Dominateurs dès le début de la rencontre, les hommes de Simone Inzaghi se sont fait piéger sur des ballons longs d’Empoli. Dès la 5′ minute de jeu, c’est l’ancien intériste Andrea Pinamonti qui a donné l’avantage au visiteur avant que Kristjan Asllani (28′) double la mise quelques minutes plus tard. Mais l’Inter Milan, toujours en course pour le titre, va réussir à revenir au score avant la mi-temps grâce à un but contre son camp du malheureux Simone Romagnoli (40′) et une magnifique volée de Lautaro Martinez (45′). Au retour des vestiaires, l’Argentin va même s’offrir un doublé (64′) et Alexis Sanchez (90’+4) va porter le score à 4-2 dans le temps additionnel.

Avec cette nouvelle victoire en ouverture de la 36e journée de Serie A, l’Inter Milan reprend provisoirement la tête du championnat avec une longueur d’avance sur le Milan AC, en déplacement à Vérone ce dimanche (20h45).