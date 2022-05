De passage en conférence de presse ce vendredi après sa victoire face à Hubert Hurkacz (6-3, 6-4) au Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic en a profité pour encenser le petit prodige espagnol Carlos Alcaraz, tombeur de Rafael Nadal (6-2, 1-6, 6-3) en quarts.

Que représentent cette victoire contre Hubert Hurkacz et votre qualification pour les demi-finales de Madrid ?

« C’est indiscutablement une indication que je suis sur le bon chemin pour atteindre le niveau de tennis que je désire. Ça me donne confiance et m’encourage à continuer ce que je fais. Contre Hubert, ça a été une performance très solide, dans des conditions chaudes, avec une balle qui rebondissait plus haut, et face à un grand serveur. J’ai aussi particulièrement bien servi au deuxième set. Beaucoup de positif à retirer de ce match. Prêt pour une autre bonne performance au prochain tour. »

Le forfait de Murray, au tour précédent, a-t-il été bénéfique selon vous ?

« Je voulais jouer contre lui, bien sûr, mais ça arrive et ce n’est pas la première fois que quelqu’un me permet de franchir un tour de cette façon. Disons que ça m’a permis de ‘entraîner et d’épargner de l’énergie pour la suite. »

Vous allez affronter Carlos Alcaraz en demi-finales, samedi. Quelles sont vos impressions sur lui ?

« Il y a beaucoup de choses spéciales à propos de lui. Il a battu beaucoup de records, il est l’un des plus jeunes top 10 des dernières décennies. On n’est moins habitué qu’avant à voir des teenagers si forts. Sa croissance, ses progrès et sa trajectoire ces six derniers mois, c’est épatant. En plus, c’est un gars très sympa. J’ai pu m’entraîner un peu avec lui et passer un peu de temps avec lui à Madrid hors du court. Il est comme ça (il lève les deux pouces). »

Et son tennis ?

« J’aime le regarder jouer. Il est fantastique pour notre sport. C’est top d’avoir un jeune joueur qui avance si bien et apporte de la fraîcheur dans le monde du tennis. Comme en plus il est humble et a de belles valeurs, c’est une combinaison parfaite. »