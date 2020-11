La chaîne YouTube officielle du circuit ATP a posté une vidéo des plus beaux fracassages de raquette. Un vrai régal.

À tous les niveaux, que l’on soit tennisman professionnel ou joueur amateur, le tennis est un sport qui rend fou. Lors d’un match, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu et il n’est pas rare de voir les champions de la petite balle jaune, « fissurer », comme il est coutume de dire dans le jargon du tennis. Marat Safin en sait quelque chose. Au cours de sa carrière, le Russe a explosé 1055 raquettes en 689 matches, soit une moyenne de 1,5 cadre par rencontre. Avec de telles statistiques, il est de loin le numéro 1 mondial en la matière. Mais attention à ses élèves, Benoît Paire, Fabio Fognini et Nick Kyrgios, qui excellent, eux aussi, dans le domaine. Cela tombe bien, ces joueurs au tempérament très calme sont à retrouver dans cette vidéo de Tennis TV qui a compilé les plus beaux fracassages de raquette sur le circuit ATP. Âmes sensibles, s’abstenir.