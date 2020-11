Il y a quelques jours, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a défendu son entraîneur Thomas Tuchel. L’Allemand a aimé cette sortie face aux médias.

« C’est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l’entraîneur. C’est bien pour chaque entraîneur et donc pour moi aussi, c’est clair. On travaille toujours de la même façon, toujours proches. On donne tout chaque jour. S’il y a des résultats un peu plus compliqués, c’est toujours le coach qui est responsable et c’est normal. C’est la vie et ce n’est pas un problème. On sait bien ce qu’on fait et comment on travaille ensemble. C’est bien », a indiqué le coach du PSG.

Une très bonne stratégie de communication pour l’entraîneur parisien qui sait très bien que ses heures sont comptées à la tête du club de la capitale en cas de mauvaise performance lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Leonardo envisage déjà plusieurs pistes pour remplacer Thomas Tuchel comme Thiago Motta ou Mauricio Pochettino. Massimiliano Allegri, lui, n’est pas présent dans le viseur du PSG.