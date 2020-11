Le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a évoqué pour la première fois son prochain contrat. Le pilote sacré pour la 7ème fois en F1 négocie encore avec Mercedes dans l’optique de la saison qui arrive.

« Cette année, nous avons montré que, par exemple, vous pouvez travailler à domicile. Je suis donc sûr que le contrat prévoira qu’il y aura beaucoup de réunions via Zoom plutôt que des jours de présence réelle, ce qui signifie que je devrais moins prendre l’avion. Le temps passé avec les amis et la famille est le plus important. Si nous commençons à voyager plus [je veux] emmener ma famille quelque part et créer des souvenirs avec eux et célébrer avec eux le simple fait d’être là, et les avoir près de moi », a indiqué le pilote de Formule 1. Reste maintenant à savoir si les deux parties sont prêtes à trouver un accord.