Même si son agent a écarté la piste d’une arrivée à Marseille, Olivier Giroud a souvent été annoncé proche d’une signature avec le club phocéen. Sébastien Tarrago, consultant pour L’Equipe, explique pourquoi rejoindre l’OM serait une mauvaise idée pour l’attaquant de l’équipe de France.

« Olivier Giroud à Marseille ? Mais il a un cerveau. Deux exemples de joueurs français revenus en Ligue 1 et à Marseille. Bixente Lizarazu, il est revenu, il a vu, il est reparti. Il était devenu remplaçant à l’OM et c’était plus facile pour lui d’être titulaire au Bayern Munich dans une équipe qui dominait et où son âge lui permettait encore présent. Idem pour Patrice Evra. Il était à la Juventus, ça ne posait pas un problème à Didier Deschamps qu’il joue de temps en temps, et ça passait, car tout le monde ne voyait pas les matchs », a indiqué le consultant sur L’Equipe.

Avant de poursuivre son explication : « Si Olivier Giroud vient à l’OM, qu’il n’est pas bon dans une équipe qui n’est pas bonne et qu’il prend la marée, alors là, la pression médiatique devient énorme pour le sélectionneur. Olivier Giroud qui va briller dans une équipe moyenne ou faible ? Il a besoin d’une bonne équipe. Lui il veut jouer dans un gros club, il a le niveau. Il n’a aucune envie de revenir en France. S’il va à Marseille, c’est qu’il n’a aucune autre solution. Vaut mieux jouer 1 match sur 3 à Chelsea que 3 sur 3 à l’OM. »