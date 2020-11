Vainqueur de Stefanos Tsitsipas en trois sets (6-4, 4-6, 6-2), Rafael Nadal est revenu sur sa performance. L’Espagnol affrontera ce samedi Daniil Medvedev en demi-finales.

« L’an passé, malgré deux victoires, je n’avais pas pu être en demi-finales. Cette année si. Je suis satisfait pour ça. Je devais gagner ce match et je l’ai fait. J’ai été capable de réagir dans le troisième set. Mais je crois que j’ai joué un bon niveau de tennis durant presque deux sets avant. Jusqu’à 6-4, 4-5, c’était serré, mais en termes de sensations, j’avais le sentiment de mieux jouer que lui. Puis la situation a changé. Il a remporté le set, et j’ai commencé à souffrir un peu plus avec mon service. Mais c’est toujours une bonne sensation de sentir que vous jouez bien contre les meilleurs, que vous êtes dans la bataille. C’est ce qui s’est passé ce soir. J’ai été capable ensuite de trouver une voie pour l’emporter. Je suis satisfait », a indiqué Rafael Nadal.

Avant de poursuivre : « Comme je l’ai dit, ça a été un bon match. J’y ai mis la bonne intensité, la bonne détermination, j’ai changé les rythmes du jeu, je suis venu au filet, j’ai utilisé le slice aussi, j’ai joué offensif pendant un moment, parfois j’ai dû défendre. C’était un match où il y a eu un peu de tout. Un tennis varié, comme lui d’ailleurs. Cela a sans doute rendu le match un peu plus intéressant, selon moi, que s’il avait été joué sur le même mode tout le temps. »