Carine Galli, consultante pour L’Equipe, prévoit un score important en faveur du PSG ce vendredi soir face à l’AS Monaco pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1.

« Monaco est une équipe joueuse qui va vers l’attaque et qui laisse des espaces monstrueux. C’est exactement ce qu’aime le PSG. Partir dans le dos de la défense, quand tu as Mbappé en mode Bip Bip et une défense qui est quand même en souffrance, ça peut vite faire très mal. Monaco est l’adversaire parfait pour les Parisiens si on voit le Monaco qu’on voit depuis le début de la saison qui est un Monaco emballant mais qui a un côté un peu portes ouvertes où on encaisse beaucoup de buts », a indiqué la consultante de L’Equipe.