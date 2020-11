Noël Le Graët, le président de la FFF, a donné son avis après la conférence de presse de Corinne Diacre qui a présenté sa liste pour les deux derniers matches de qualification à l’Euro. Amandine Henry est bien présente.

« Oui. Je l’ai trouvée très à l’aise et souriante, pleine de bon sens. Elle me paraît très bien dans sa peau. Sa sélection me paraît juste. Il y a d’autres joueuses qui pourraient y être car il y a un réservoir assez important. Mais les joueuses d’expérience sont là. L’objet n’est pas de recréer une polémique lundi ou mardi. Je les verrai jeudi matin parce que le match est à Guingamp et qu’elles sont à l’hôtel à Saint-Brieuc. Mais on aura surtout le temps après le match », a indiqué le président de la FFF dans une interview à L’Equipe.

Avant de poursuivre : « Pour le moment, il faut parler du match. On ne va pas évoquer tout ce qui s’est passé. Corinne a pris la décision de sélectionner deux ou trois joueuses qui avaient émis quelques réserves. La préparation du match est le plus important. Ce n’est pas reculer, c’est être sage. Pour le moment, elles n’ont pas perdu beaucoup de matches… On est la troisième équipe au classement FIFA. La paix, on peut la faire. Ce sont des filles intelligentes. Corinne montre qu’elle prend le recul nécessaire pour diriger une équipe. »