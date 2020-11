Transféré au Bayern Munich cet été, Bouna Sarr (28 ans) n’exclut pas l’hypothèse d’un retour à l’Olympique de Marseille dans les prochaines saisons.

« Bien sûr ! Pourquoi pas ? C’est un club dans lequel je me sentais bien. J’ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents mais aiment ce club. D’ailleurs, ils me manquent… Tout peut se passer. J’ai 28 ans et encore beaucoup d’années devant moi. On verra », a indiqué le Bavarois dans une interview à Téléfoot. Un retour à l’OM lors des prochaines saisons n’est donc pas à exclure. Le joueur a rejoint le Bayern pendant le mercato d’été et a disputé six matchs toutes compétitions confondues.