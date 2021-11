Stefanos Tsitsipas a été contraint d’abandonner la semaine dernière en raison d’une douleur au coude. Ce vendredi, il a affirmé toujours ressentir une douleur mais il tiendra bien sa place au Masters de Turin.

« A Paris, la douleur était insoutenable. J’ai été obligé d’abandonner », déclare le Grec qui a déclaré forfait la semaine dernière lors de son entrée lice au Masters 1000 de Paris-Bercy. Il était alors blessé au coude et n’avait pas pu terminer la renocntre face à l’Australien Popyrin. A deux jours de son entrée en lice aux Masters de Turin il a déclaré aller mieux. « Ca va dans le bon sens et je fais tout mon possible pour m’en remettre« , a ajouté le N.4 mondial. Mais le Grec n’est toujours pas remis à 100% de sa blessure : « Depuis deux jours, je m’entraîne avec une petite douleur, mais je me sens bien mieux qu’il y a cinq ou six jours« .

Il fera son entrée en lice à Turin face Andrey Rublev (5e mondial) lundi à 21h. Les deux joueurs sont dans le groupe Vert avec également le N.1 mondial serbe Novak Djokovic et le Norvégien Casper Ruud (8e mondial).