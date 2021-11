Jérôme Rothen propose à Mauricio Pochettino de transférer le brassard de capitaine à Sergio Ramos qui devrait enfin disputer ses premières minutes sous le maillot parisien après la trêve internationale.

L’ancien joueur du club de la capitale milite pour offrir le poste de capitaine à Sergio Ramos qui, selon lui possède cette aura qui fait de lui un véritable leader sur et en dehors du terrain. « Bien sûr, il va devenir le vrai leader de cette équipe. Et je vais même aller plus loin : il faut qu’il devienne le futur capitaine du Paris Saint-Germain. Pour la simple et bonne raison que ce mec a tout gagné. (…) Marquinhos (le capitaine actuel, ndlr) a plein de qualités, mais il n’est pas le vrai guide de cette équipe. Je ne veux pas minimiser ce qu’il fait, il devient parfois buteur pour relancer son équipe et harangue ses coéquipiers avec sa grinta, mais il lui manque quelque chose. Il n’est pas respecté comme il devrait l’être, les joueurs ne l’écoutent pas forcément, » a déclaré l’ancien milieu offensif du club de la capitale sur les ondes de RMC.