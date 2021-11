Débarqué à l’Olympique de Marseille en provenance de Naples sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arkadiusz Milik se sent pleinement épanoui en France et il le fait savoir dans un entretien accordé au média polonais, Przeglad Sportowy.

« C’était important de partir de Naples car j’ai commencé à jouer régulièrement après mon arrivée à Marseille. On sait que la fin à Naples n’a pas été agréable. Je ne souhaite à aucun joueur de se retrouver dans une telle situation où il ne peut pas participer aux matchs. Marseille, c’est un endroit où j’ai pu me reconstruire avant l’Euro. Mais, bien sûr, il ne s’agissait pas seulement du tournoi, je voulais reprendre le football et du plaisir. C’est bien que j’y sois parvenu et que je sois parti dans un grand club. […] C’est définitivement un endroit idéal pour jouer au football, car c’est un grand club, avec de grands fans et d’excellentes conditions pour les joueurs. J’ai aussi la confiance de l’entraîneur. Alors que demander de plus ?«