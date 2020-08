Marion Bartoli a annoncé une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. La future maman a révélé la mort de son beau-frère, (frère de son mari Yahya Boumediene) suite à un accident de la route.

L’ancienne joueuse de tennis française a écrit sur Instagram : “Je n’ai pas les mots pour exprimer la tristesse que je ressens… Je te soutiens dans cette nouvelle épreuve de la vie mon mari. Rip Khalid.(…) Mes pensées et mes prières sont avec toi Khalid, on ne t’oubliera jamais !! Puisse ton âme reposer en paix et Dieu ouvre les portes du paradis pour toi“

Un message auquel viennent s’ajouter les informations de SudInfo. Selon le média, “l’accident qui a coûté la vie à Khalid Boumediene s’est produit le 18 août 2020 dans les environs de 20h20 à Sclessin (Liège), à quelques dizaines de mètres du stade du Standard“. Toujours selon leurs informations, le beau-frère de Marion Bartoli circulait à moto et aurait percuté une voiture. Yahya Boumediene, le frère de la victime, ne s’est lui pas exprimé publiquement.