Ce dimanche, le PSG jouera un titre historique en Ligue des champions lors de la finale face au Bayern Munich. Bien qu’il souligne le joli parcours de Paris en C1 cette année, Jose Mourinho a tout de même glissé un petit tacle aux Parisiens.

Dans une interview accordée à Goal et DAZN, Mourinho revient sur les erreurs passées du PSG. “Je pense que c’est un échec qu’ils ne l’aient pas gagné, surtout lors des deux saisons précédentes. L’investissement est dingue depuis cinq ou six ans, et la liste des joueurs qui s’y trouve est incroyable” a-t-il déclaré. Des propos qui devraient davantage motiver le PSG.