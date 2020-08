Juliette Labous (Sunweb) a remporté la médaille d’or du contre-la-montre des Championnats de France 2020 de cyclisme sur route vendredi, à Grand-Champ, en Bretagne. A 21 ans, elle décroche ainsi son premier titre national en catégorie « Elite ».

Labous, déjà titrée deux fois en « Juniors » et chez les « Espoirs », a bouclé les 28,4 km du parcours en 41 minutes et 13 secondes. Elle a devancé d’un souffle la Costarmoricaine Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), quadruple championne de France de l’épreuve (2015, 2016, 2017 et 2018), qui a terminé deuxième à moins de 5 secondes. Aude Biannic (Movistar) complete le podium à 1 minute 06.

Juliette Labous succède à Jade Wiel (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), sacrée en 2019.