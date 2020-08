Le numéro un mondial Novak Djokovic a critiqué la décision de la fédération américaine de tennis (USTA) d’exclure deux joueurs du tournoi de Cincinnati parce qu’ils avaient été en contact avec un cas positif au coronavirus.

L’Argentin Guido Pella et le Bolivien Hugo Dellien ont été exclus du tournoi après avoir été en “contact étroit et prolongé” avec leur préparateur physique Juan Manuel Galvan, testé positif au Covid-19. Une décision fortement critiqué par Novak Djokovic. “Lors d’un appel Zoom il y a quelques semaines, nous avons reçu des informations du médecin en chef de l’USTA selon lequel si un joueur ne partage pas une chambre avec son entraîneur, ou son physio, ou n’importe qui de son équipe qui est infecté, et si ses résultats sont négatifs, il peut toujours participer au tournoi“, a déclaré le joueur serbe lors d’une visioconférence avec des journalistes. “C’est pourquoi beaucoup de joueurs étaient – sont – bouleversés, y compris moi même quand je vois que Pell et Dellien sont traités de cette manière”, a ajouté Novak Djokovic, cité par ESPN.

De son côté, Chris Widmaier, porte-parole de la Fédération expliqué à ESPN que l’exclusion de Pella et Dellien était conforme aux recommandations des centres de prévention et de contrôle des maladies. “Les personnes en contact étroit avec la personne infectée doivent être mises en quarantaine pendant 14 jours. Ce n’est pas une décision discrétionnaire“.