Lucas Ocampos et le FC Séville ont remporté ce vendredi soir la Ligue Europa après avoir battu l’Inter Milan 3 à 2. Un sacre que le joueur a dédié à “tous les Marseillais”.

“Cette coupe est aussi un peu pour tous les Marseillais”, a déclaré Ocampos au micro de RMC Sport. “En 2018, on a perdu en finale, on a beaucoup souffert. J’espère leur donner aujourd’hui un peu de joie.” Une dédicace qui devrait à coup sûr faire plaisir aux supporters de l’OM et aux anciens coéquipiers de Lucas Ocampos.