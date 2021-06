Déçu par l’absence de spectateurs pour son match face à Tsitsipas hier soir, le Russe a violemment taclé les organisateurs de Roland-Garros et Amazon.

Eliminé par Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-5) hier soir en quart de finale de Roland-Garros, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev a passé ses nerfs sur les organisateurs du tournoi en conférence de presse. Pour exposer la situation, le Russe a pris comme exemple la série de Formule 1 ‘Drive to Survive’, diffusée sur Netflix.

« J’ai été déçu à 100 % d’apprendre qu’il n’y aurait pas de public. C’est drôle parce que j’ai commencé la saison 3 de ‘Drive to Survive’ lundi et le deuxième épisode s’intitulait ‘L’argent est roi’. Lorsque la pandémie a commencé, ils étaient en Australie prêts à courir et on a demandé à Lewis Hamilton ce qu’il pensait de la course dans les conditions actuelles. Il a dit qu’il ne savait pas ce qu’ils faisaient là et on lui a demandé pourquoi la course était quand même organisée, ce à quoi il a répondu : ‘L’argent est roi’. C’est la même chose ici. Notre match était le grand match de la journée et Roland-Garros a préféré Amazon aux spectateurs. C’est aussi simple que ça. C’est bien d’avoir des sponsors parce que c’est comme ça que nous, les joueurs, arrivons à gagner de l’argent. Mais cette année, alors que nous pouvons avoir plus de monde à Roland-Garros, nous avons Amazon à la place et nous avons toujours 15% de prix en moins. Et je me demande : où est l’argent d’Amazon ? »