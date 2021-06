Cet après-midi, le RC Lens a officialisé le départ de deux défenseurs : Zakaria Diallo et Issiaga Sylla.

Promu en Ligue 1 l’été dernier, le RC Lens a réussi un véritable exploit en terminant 7e du championnat, à un point de Rennes et trois de Marseille. La saison prochaine les Nordistes visent encore mieux, mais pour atteindre l’Europe il faudra recruté, d’autant que le club vient d’annoncer ce mercredi le départ de deux joueurs.

Arrivé à Lens à l’été 2019 en provenance de l’Impact Montréal, Zakaria Diallo a été libéré. Cadre de la défense en Ligue 2, le joueur de 34 ans a perdu sa place une fois la montée dans l’élite acquise. L’ancien Toulousain Issiaga Sylla quitte également le RC Lens. Il aura tout de même disputé 21 matches et marqué un but cette saison avec les Sang et Or.