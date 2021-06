Pour participer à la Super League, les clubs du Big Six anglais devront sacrifier 23 millions d’euros et 30 points en Premier League.

Le projet de Super League européenne n’aura pas fait trembler le football européen bien longtemps. Amorcé en avril dernier par 12 cadors européens, le plan de ligue fermée a capoté quelques heures plus tard sous la pression des supporters. À ce jour, seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ne se sont pas retiré de la Super League. De leurs côté, les clubs du Big Six anglais ont quitté le navire et ils se sont pliés sans sourciller aux sanctions de la Premier League ce mercredi.

Comme le rapporte la presse britannique, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham ont accepté de payer une amende de 4 millions d’euros. Une punition jugée trop peu sévère par les 14 autres clubs de Premier League, qui attendaient notamment un retrait de points pour la saison à venir. Une sanction qui ne s’appliquera qu’en cas de nouvel écart de conduite des six clubs. Le patron du championnat anglais, Richard Masters, a en effet annoncé que les dissidents ont accepté de s’exposer à une très grosse sanction en cas de participation à toute compétition non-reconnue par l’UEFA et la Premier League, à savoir 23 millions d’euros d’amende et une déduction de 30 points en championnat. De quoi freiner les initiatives de Florentino Pérez et Andrea Agnelli, qui devront se passer des plus grands clubs anglais pour leur projet de Super League.