À la maison, Stefan Bissegger a remporté ce mercredi la 4e étape du Tour de Suisse.

Le Suisse Stefan Bissegger s’est offert ce mercredi la quatrième étape du Tour de Suisse. Au sprint final, il a devancé le Français Benjamin Thomas et l’Américain Joey Rosskopf. Avec 5 minutes et 19 secondes d’avance sur le peloton de la course, Bissegger fait un énorme bon au classement général mais le Belge Mathieu van der Poel conserve le maillot jaune. Il a toujours une seconde d’avance sur Julian Alaphilippe et quatre sur le Suisse Stefan Küng.