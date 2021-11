Menée 1-0 par le Canada après la défaite de Fiona Ferro, Alizé Cornet a permis à la France d’égaliser grâce à sa victoire sur Rebecca Marino. Tout va se jouer lors du double décisif.

Belle réaction d’Alizé Cornet. Il fallait impérativement une victoire et elle l’a fait. La Française s’est imposée en deux sets face à la Canadienne Rebecca Marino (6-4 7/6). Deux sets accrochés mais où la 59ème mondiale a été plus forte dans les moments importants du matchs notamment dans le tie break de la deuxième manche.

Grâce à cette victoire la France recolle à 1-1 et tout va se jouer lors du double décisif qui commence à 15h50. Clara Burel et Alizé Cornet affrontent Gabriela Dabrowski et Rebecca Marino pour décider qui remportera cette première rencontre de la Billie Jean King Cup à Prague.