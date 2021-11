La Française s’est inclinée en trois sets face à la Canadienne, Françoise Abanda, 353ème à la WTA dans le premier match des Bleues face au Canada en Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), à Prague.

Cela commence mal pour les Françaises dans le nouveau format de la Fed Cup. Fiona Ferro, 102ème mondiale, s’est inclinée en trois sets (4-6 6-4 6-4)face à Françoise Abanda, 353ème mondiale. La Française avait pourtant gagné la première manche grâce à un break à 5-4 et bien entamé le second set avec un break d’entrée avant de perdre par deux fois consécutivement sa mise en jeu et de céder la deuxième manche à son adversaire. Le troisième set est accroché mais la Française de 24 ans perd son engagement à 1-1, un avantage que la Canadienne va conserver jusqu’au bout pour adjuger le premier point au Canada face à la France.

L’autre simple débute à 13h25 aujourd’hui et oppose Alizé Cornet, 59ème mondiale à Rebecca Marino, 148ème à la WTA. Une victoire est impérative pour la Française pour offrir à la France un double décisif dans cette première rencontre de la Billie Jean King Cup .