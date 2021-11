Pour Pascal Gastien, cet OM a tout pour terminer sur le podium de la Ligue 1 cette saison.

Battu par l’Olympique de Marseille (0-1) ce dimanche, l’entraîneur clermontois Pascal Gastien a tenu à saluer la prestation des Olympiens en conférence d’après-match. Surpris du niveau des hommes de Jorge Sampaoli malgré les absences au coup d’envoi de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, le coach auvergnat prédit un avenir radieux à cet OM.

« Ils ont ménagé certains joueurs. C’est tout bénéfice pour eux, ils seront prêts pour ce fameux match contre la Lazio Rome qui est très important pour le club. Je leur souhaite le meilleur mais c’est vrai que c’est tout bénéfice pour eux. (…) On a été ambitieux, on est allé les chercher haut. On a joué contre une équipe avec de très bons joueurs, car même sans Payet et Milik, il reste deux ou trois très bons joueurs. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux, ils vont être dans les trois premiers cette année je pense », a prédit le technicien de 57 ans en conférence de presse.