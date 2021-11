Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a décroché une précieuse victoire face au RC Lens 2 buts à 1 dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

Pourtant, le Racing Club de Lens a tout essayé mais sans trouvé la faille. Auteur d’une superbe entrée en seconde période, Gaël Kakuta n’a pas été suffisant pour permettre à son club d’obtenir au moins un nul. A la fin du match, il n’a pas caché sa frustration.

« C’est triste, car j’ai la première occasion en entrant… Même si je suis récompensé après par une passe décisive. Mais on devait commencer le match comme ça, c’est une équipe contre qui il fallait jouer au ballon et ne pas refuser le jeu. Ils ont eu la maîtrise du ballon techniquement et empochent les trois points. On aurait dû jouer avec plus de personnalité, » a déclaré le Congolais après la rencontre. Ce dernier est même passé tout proche d’un but magnifique avant de tomber sur un Anthony Lopes des grands soirs.