La Française Chloé Trespeuch a décroché la médaille d’argent ce mercredi matin sur l’épreuve de snowboard cross en terminant deuxième de la finale.

La Française a atteint la finale sans trembler avant d’en découdre avec les stars de la discipline telles que Lindsey Jacobellis. Si l’Américaine de 36 ans décroche un nouveau titre de championne olympique, la tricolore a terminé en deuxième position et devient vice-championne olympique. Très beau résultat pour Chloé Trespeuch qui termine devant la Canadienne Meryeta Odine médaille de bronze. Déception mais fierté aussi pour la deuxième Française Julia Pereira de Sousa qui a chuté en demi-finale, avant de remporter tout de même la petite finale et prendre la cinquième place des Jeux. La France compte aujourd’hui 6 médailles depuis le début de ces Jeux, 5 en argent et 1 en or.

❄️ Immense déception pour Julia Pereira de Sousa, la Française était en tête de sa 1/2 finale avant de chuter. Que c'est cruel !



🇫🇷 Ça passe pour Chloé Trespeuch qui visera une médaille en finale dans quelques instants.🔥 #Beijing2022



▶️ Le DIRECT : https://t.co/q2UaeVgHCs pic.twitter.com/jxaS0FUMI1 — francetvsport (@francetvsport) February 9, 2022