Suite à la défaite des Pharaons face aux Lions de la Teranga lors de la finale de la CAN 2021, l’attaquant égyptien Mohamed Salah promet déjà une revanche sur le Sénégal.

Battue par la bande à Sadio Mané lors de la finale de la CAN 2021 (0-0, 2-4 tab), la sélection égyptienne de football a raté de peu sa huitième étoile. Au sortir de cette mésaventure, la star de Liverpool et capitaine des Pharaons (Salah) a pris la parole dans le vestiaire et a promis une revanche sur le Sénégal. « On a joué quatre matchs de 120 minutes en l’espace de douze jours. Maintenant, cela appartient au passé et nous aurons notre revanche sur eux inchallah ! » a-t-il déclaré.

Africa Top Sports