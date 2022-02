Joueur important du groupe d’Olivier Dall-Oglio à Montpellier, Florent Mollet est un joueur avec une belle cote sur le marché. L’ancien du FC Metz ne se préoccupe pas de son avenir et souhaite finir la saison avant tout.

Dans un entretien donné à RMC, Florent Mollet a affirmé qu’il n’avait pas son avenir en tête à l’heure actuelle : « Si j’ai envie de m’inscrire dans la durée à Montpellier ? La prolongation de Jordan (Ferri) est un bon signe pour l’avenir. Moi la question ne se pose pas aujourd’hui. On verra en fin de saison. Mon futur, ce n’est pas le principal. Aujourd’hui, je donne tout pour l’équipe. Je joue à un nouveau poste mais ce n’est pas un problème pour moi. Je n’ai pas d’état d’âme par rapport à ça. J’essaye de tout donner, de me fondre dans le collectif. Je suis un peu récompensé car je marque un peu. Ce n’est pas toujours simple mais mon état d’esprit a changé.

J’ai compris qu’il fallait se mettre dans le collectif. On a besoin de tout le monde. Il faut une remise en question, j’ai mûri, j’ai grandi. Avoir du caractère c’est bien, mais il faut l’avoir à bon escient. Je peux encore un peu exploser mais j’ai grandi. Il faut avoir la bonne attitude par rapport à ses coéquipiers, sinon ils en ont vite marre. J’essaye d’être plus tourné vers les autres, de m’ouvrir aussi et de montrer une autre image de moi. »