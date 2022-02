Mario Lemina dévoile ses objectifs pour l’avenir et il ne veut pas penser à la sélection gabonaise mais seulement à son club de l’OGC Nice.

De retour à Nice rapidement après son passage à la CAN, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a évoqué ses ambitions et son avenir sous le maillot des Aiglons. « Sur le plan personnel, je me sens très bien. C’était une aventure difficile, mais je savais que le bilan médical allait être positif par la suite. Ma retraite internationale ? On ne sait jamais de quoi demain sera fait mais, pour le moment, je ne pense qu’à l’OGC Nice. » A expliqué le joueur qui avait été dernièrement gêné par une inflammation cardiaque. Lemina sera très attendu ce soir en quarts de finale de la Coupe de France face à l’Olympique de Marseille.