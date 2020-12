Absent depuis un mois, Romain Ntamack devrait faire son retour avec Toulouse contre Bayonne en Top 14.

Il est de retour. Blessé depuis un mois à la cuisse, l’ouvreur de Toulouse et du XV de France Romain Ntamack a raté le match contre l’écosse. Resté à Toulouse pour se soigner, il a fait une croix sur la finale de la Coupe d’automne des nations que les Bleus disputeront dimanche contre l’Angleterre.

Cependant, il fera son comme back en championnat face à Bayonne. C’est du moins ce qu’a indiqué l’entraîneur adjoint du Stade, Jean Bouilhou. « On peut imaginer qu’il va jouer, oui », a souri lors du point-presse d’avant-match. « Il n’a pas joué depuis un petit moment et c’est important qu’il retrouve le rythme. Pour Bayonne d’abord et pour la suite aussi »