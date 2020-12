En battant l’Olympiakos mardi soir, l’Olympique de Marseille a stoppé l’hémorragie. Mais la blessure est encore loin d’être guérie, comme le rappelle Jordan Amavi.

Présent en conférence de presse cet après-midi, deux jours après la victoire en Ligue des Champions face à l’Olympiakos (2-1), Jordan Amavi est revenu sur le début de campagne européenne catastrophique des Olympiens. Avant cette victoire, les hommes d’André Villas-Boas ont enchaîné 4 défaites consécutives, sans inscrire le moindre but. Une question « d’envie » d’après le latéral marseillais.

« On se devait de gagner. Ca fait du bien au moral et maintenant on doit enchaîner sur cette dynamique. C’est la champions League, peut-être que c’est une question d’envie, que les autres équipes avaient plus d’envie que nous. On a essayé mais on a pas réussi. » Bien placé au classement en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va certain devoir rabattre ses dernières cartes sur le championnat. Mais Jordan Amavi reste prudent, il ne faut pas brûler les étapes. « C’est trop tôt, on ne peut pas parler de titre pour l’instant. il faut d’abord gagner des matchs. »