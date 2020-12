De nouveau testé positif au Covid-19, l’international algérien Andy Delort, a annoncé son forfait pour le match du week-end face au Paris Saint-Germain.

Déjà absent en août dernier après un test positif au Covid-19, le capitaine Montpelliérain a annoncé aujourd’hui avoir contracté une seconde fois la maladie. « Depuis lundi, j’ai des symptômes. Grosse grosse fatigue. Testé positif au Covid-19 une deuxième fois en trois mois », a précisé le joueur qui sera donc absent samedi soir, alors que le MHSC accueil le Paris Saint-Germain pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Avec un brin d’humour, Andy Delort a passé un message au Parisien Leandro Paredes, avec qui il s’était embrouillé lors du dernier match : « Paredes me manquait tellement en plus« . Les retrouvailles devront donc attendre entre les deux hommes. En mars dernier, Andy Delort avait déjà chambré l’Argentin au micro de RMC : « Paredes ? C’est incroyable, c’est impressionnant. Pourtant, ce n’est pas Neymar ou Mbappé. Quand on avait joué contre Paris à domicile (défaite 3-1 le 7 décembre), Paredes et Neymar s’étaient mis pendant le match à redoubler les passes pour nous chambrer. Je m’étais un peu chauffé avec Neymar et il était venu comme s’il était son garde du corps. Paredes avait insulté tout le monde ».