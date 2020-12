Tarjei, l’aîné de la fratrie Boe, est monté sur la plus grosse marche du podium ce jeudi lors du sprint de Kontiolahti en Finlande. Son frère Johannes termine troisième derrière l’Allemand Arnd Peiffer. Journée sans grand relief pour les Bleus. Encourageante cependant pour Fabien Claude, le meilleur français du jour, qui s’est hissé au 11e rang au classement.

Et à la fin c’est encore Boe qui gagne… Mais détrompez-vous, aujourd’hui, lors du sprint de la deuxième étape à Kontiolahti en Finlande, ce n’est pas Joannes, maître de la discipline, qui est monté tout en haut du podium mais bien son frère aîné Tarjei ! Après une disette de trois ans, le Norvégien s’est offert une magnifique victoire en signant un « perfect » au tir, tandis que son frangin a manqué une cible en position couchée. Le toujours redoutable Arnd Peiffer, lui aussi auteur d’un sans-faute au tir, s’est hissé à la seconde place entre les deux frères Boe.

A l’image du premier week-end de compétition, les Frenchies sont en délicatesse sur leurs skis et au tir. Rattrapé par la pression lors de sa dernière balle, Fabien Claude (9/10) est le meilleur Bleu du jour et termine aux portes du top 10 (11e à 54 secondes) juste devant Simon Desthieux. Antonin Guigonnat (21e), Quentin Fillon Maillet (30e) et Emilien Jacquelin (39e) terminent loin derrière dans le peloton.