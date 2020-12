Cinq matches de Top 14 et trois de Pro D2, reportés à cause de l’épidémie de Covid-19, ont été reprogrammés et se tiendront les week-ends des 6 et 27 février 2021, comme le rapporte La Ligue Nationale de Rugby dans un communiqué.

Avis aux amoureux d’Ovalie et de rugby français : sortez les agendas ! Les rencontres de Montpellier-Castres, Bordeaux-Clermont et Racing 92-Toulon, reportés pour cause de Covid-19, se dérouleront le week-end du 5-6-7 février 2021. Les horaires exacts seront connus ultérieurement comme l’a annoncé la LNR.

Ces matches reportés se tiendront en même temps que l’ouverture du bal pour le XV de France dans le tournoi des 6 nations 2021, face à l’Italie le samedi 6 février 2021. Quant aux affiches opposant Montpellier et le Stade Français ainsi que Clermont et le LOU, celles-ci auront lieu lors du dernier week-end de février, les 26, 27 ou 28 février 2021 alors que le XV de France accueillera l’Ecosse le dimanche 28 février.

Pour la Pro D2, trois matchs ont été reprogrammés : Stade Montois-Oyonnax, Biarritz-Colomiers et Grenoble-Provence. Ils se tiendront le week-end du 6 février 2021.