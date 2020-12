Entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n’est pas vraiment habitué aux matchs du 21 heures. Ce dernier a poussé un nouveau coup de gueule contre cet horaire qui pourrait même expliquer la méforme de certains de ses joueurs.

Avant le match face au RC Strasbourg ce mercredi soir, Tuchel a une fois de plus pointé du doigt les matchs disputés à 21 heures. « Les blessures ? Vous connaissez mon avis, on va tuer les joueurs, on nous laisse toujours jouer à 21 heures. On manque de rythme pour manger, dormir, récupérer… Bien sûr on va continuer comme ça. Il nous manque Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi… Vous voulez voir jouer ses joueurs quand le premier joue contre le deuxième. Mais nous jouons toujours à 21 heures, nous sommes obligés, je ne suis pas surpris. Maintenant nous avons d’autres joueurs blessés. » Un constat qu’il fait depuis plusieurs mois depuis son arrivée sur le banc parisien.