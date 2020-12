Dans une interview pour « France football » Raymond Domenech est revenu sur la cas de Karim Benzema en Equipe de France. L’ancien sélectionneur a pointé du doigt son attitude qui n’était pas la meilleure.

Raymond Domenech : « Il a cru que c’était écrit et inscrit à jamais, qu’il allait faire sa carrière comme ça et qu’il pouvait se contenter de faire peu. Physiquement, il est monstrueux, mais il n’exploitait pas ce potentiel, se contentait de se dire : “Moi, je suis là pour marquer, les autres n’ont qu’à faire le boulot.” Il était dans cette phase-là, et il n’était pas le seul », rappelle l’ancien sélectionneur devenu consultant.