Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (21 ans) possède une belle cote sur le marché. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, il ne pense pas au mercato hivernal pour le moment.

Converti en milieu défensif depuis quelques saisons, celui qui évolue à la base au centre de la défense ne pense qu’à une seule chose, faire une bonne saison avec l’OM. Il rassure sur ses intentions et considère le club comme un des meilleurs du continent.

« J’apprends toujours à ce poste (milieu), ça fait un an que j’y joue, mais ce n’est pas mon poste de formation. Il faut que je gagne davantage en expérience pour être plus fort pour l’équipe. Pour l’instant, je suis concentré sur l’OM. Dans le foot, tout peut se passer, mais c’est le club et mes agents qui s’occupent de ça. Moi, je suis focus sur l’OM. Toutes les équipes sont chiantes à jouer, surtout contre l’OM. À Angers (mercredi, 21 heures), on va jouer contre une équipe qui aime batailler, il faudra répondre présent. On ne va pas se plaindre, on fait un beau métier. On joue dans le meilleur club de France voire d’Europe pour moi. » Confie le Marseillais lors de sa conférence de presse.