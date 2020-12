L’Italienne Sofia Goggia a remporté samedi la descente de la Coupe du monde de ski alpin à Val d’Isère en France. Elle est satisfaite après cette victoire même si tout n’était pas parfait.

« Ce n’était pas un run parfait, j’aurais pu être plus rapide dans certains secteurs mais j’étais techniquement d’une précision chirurgicale. J’ai pris des lignes directes, j’étais forte sur le ski extérieur, mais j’aurais pu pousser plus. Quand j’ai passé la ligne, je me suis dit que ça ne suffirait pas pour gagner. Aujourd’hui, j’ai pris zéro risque, vraiment pas. Hier j’étais vraiment à l’attaque, avec du ski sauvage, ça me reflète plus. Si je skie comme ça, ça ne marchera pas à tous les coups sur les prochaines courses, il va falloir que je trouve un équilibre entre l’attaque d’hier et la précision technique du jour. Je suis vraiment heureuse de gagner de nouveau. » A-t-elle déclaré en zone mixte.