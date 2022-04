Le troisième ligne international de Toulouse Anthony Jelonch, blessé, ne jouera pas samedi à Castres lors de la 22e journée du Top 14, a indiqué son club vendredi.

Le joueur de 25 ans avait déjà manqué la semaine dernière la réception victorieuse de Lyon (27-19) après avoir ressenti une douleur à une cuisse à l’entraînement. Une incertitude planait quant à sa participation au derby face au CO, son ancien club, mais l’encadrement toulousain, fort d’un effectif au complet en troisième ligne, a finalement préféré le ménager dans la perspective du huitième de finale aller de Coupe d’Europe le week-end prochain contre la province irlandaise de l’Ulster.

Comme face au LOU, le Stade toulousain devrait se présenter chez son voisin castrais avec une équipe « panachée » entre les internationaux français, récents vainqueurs du Tournoi des six nations, et les joueurs qui ont plutôt bien terminé la période des doublons, en leur absence. « Notre philosophie, c’est d’être compétitif quelles que soient les compositions », a expliqué l’entraîneur des avants toulousains Jean Bouilhou. « On est en train de réussir notre pari de mettre tous nos joueurs quasiment au même niveau ».