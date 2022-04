Cette semaine, Quentin Merlin a été récompensé de sa magnifique saison avec un nouveau contrat jusqu’en 2026.

Véritable révélation du FC Nantes cette saison, le jeune Quentin Merlin a signé ce vendredi un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu’en 2026, avec les Canaris. Rapidement devenu titulaire dans le onze de Kombouaré, Quentin Merlin a inscrit son premier but en professionnel lors de la 25e journée de Ligue 1, le soir de l’éclatante victoire de Nantes face au Paris Saint-Germain (3-1).

« Le Club me montre une grande marque de confiance avec cette prolongation de contrat. Maintenant, c’est à moi de tout donner sur le terrain, de continuer à travailler et de voir encore plus grand avec le FC Nantes. Je tiens à remercier le coach ainsi que tous les joueurs pour la confiance qu’ils m’apportent sur le terrain. Je suis vraiment fier de poursuivre l’aventure dans mon club de cœur, là où j’ai été formé ! », a confié le défenseur nantais sur le site officiel du club.