L’entraîneur mancunien a donné son avis bien tranché au sujet des récentes déclarations de Paul Pogba dans la presse.

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi pour revenir sur l’interview de Paul Pogba publiée la semaine dernière dans les colonnes du Figaro. Déprimé par sa saison avec les Red Devils, le Français avait notamment pointé du doigt ses changements de postes incessants et son manque de repères sur le terrain.

« J’ai entendu dire qu’il avait joué à différents postes au cours des deux dernières semaines. Mais c’est normal. Depuis le match contre West Ham (1-0) le 22 janvier, nous avons perdu trois attaquants – Anthony Martial, Mason Greenwood et Edinson Cavani, qui est à nouveau blessé et sera absent pendant les deux prochaines semaines. Quelqu’un doit forcément jouer un rôle différent. Pogba est un joueur flexible et il doit être capable de jouer six, huit et même 10. »