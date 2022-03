Bientôt libre de tout contrat, Paul Pogba ne devrait pas rester du côté de Manchester la saison prochaine.

En fin de contrat cet été avec Manchester United, Paul Pogba aurait pris la décision de quitter les Red Devils à en croire nos confrères britannique. Une tendance qui se confirme un peu plus ce mardi, après l’interview coup de poing du Français dans les colonnes du Figaro. Frustré un manque de trophées, le milieu de 29 ans a laissé la porte ouverte à un départ cet été. « Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées. »

Il explique également avoir traversé des périodes de dépression sous les couleurs des Red Devils. « À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie ». Aujourd’hui, Pogba se sent beaucoup plus à l’aise en sélection avec l’équipe de France, qu’en Angleterre avec son club. « En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. (…) Mais, sur le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse. »

Difficile d’imaginer la ‘Pioche’ poursuivre sa carrière à Manchester United après de telles déclarations. Aux dernières nouvelles, son nom est toujours associé à quelques cadors européens comme le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…