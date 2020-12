Réactions après la superbe prestations du XV de France très remanié à Twickenham, qui ne se sont inclinés qu’en prolongations face à l’Angleterre (22-19), dimanche en finale de la Coupe d’automne des nations.

Cameron Woki (troisième ligne du XV de France, au micro de France 2): « C’est pas la farce française mais la force française (ndlr : la presse anglaise avait qualifié de farce française l’équipe bis alignée par Galthié pour respecter les accords FFR-LNR). Aujourd’hui on a juste voulu montrer qu’il n’y avait qu’un seul groupe France: pas de France B, pas de France C. On est un groupe. On a montré qu’on pouvait rivaliser contre l’Angleterre donc on peut être fiers de nous. Forcément, il y a un peu de déception parce qu’on s’est arrachés jusqu’au bout. On a bossé correctement cette semaine et cela a porté ses fruits. »

Fabien Galthié (sélectionneur du XV de France, au micro de France 2): « Les gars ont fait honneur au maillot, ils ont mis tout ce qu’ils avaient. C’est une défaite et il faut reconnaître la défaite. C’est frustrant parce que le match s’est joué à pas grand-chose, à des détails, surtout à des décisions, c’est ça qui est gênant. Si le match s’était joué sur des actions, cela ne poserait pas de problème. Mais sur des décisions, c’est très frustrant pour nous. Sinon, j’espère que notre équipe de France a donné du plaisir à nos supporters. Aujourd’hui il y avait une autre équipe de France sur le terrain, elle s’était préparée pour réaliser une performance et elle a réalisé une performance. Je suis partagé parce qu’ils ont fait honneur au maillot mais perdre sur des décisions, c’est difficile. »