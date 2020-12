Neymar a félicité son coéquipier et ami Kylian Mbappé pour avoir franchi la barre des 100 buts marqués avec le PSG.

Au micro de l’émission Téléfoot, sur TF1, Neymar a encensé son jeune coéquipier et loué leur complicité. « Je suis heureux de pouvoir l’aider à marquer des buts. Et surtout très content pour lui qu’il atteigne cette marque », a confié le Brésilien. « Avec Kylian, on est comme des frères. C’est un peu comme si j’étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. Mais il a un excellent caractère. C’est un crack sur le terrain. C’est un grand compétiteur. Il met beaucoup de joie dans tout ce qu’il fait. Il est toujours désireux d’apprendre et je suis heureux avec lui », a jouté Neymar.

Mbappé a inscrit 100 buts et délivré 48 passes décisives en 137 matches avec le PSG. Le bilan parisien de Neymar est de 76 buts et 44 passes décisives en 95 matchs.

