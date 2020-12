Lionel Messi pourrait prochainement battre un nouveau record de Pelé.

Un peu plus dans la légende. Lionel Messi pourrait très rapidement égaler un nouveau record historique. En effet, si l’Argentin marque deux buts de plus avec le Barça, il égalera le record de buts pour un même club. Avant lui, seul Pelé dans ses années Santos avait réussi un tel exploit. Le roi, avait inscrit 643 buts entre 1957 et 1974. Lionel Messi n’est plus qu’à deux unités de cette marque. 641 buts marqués de 2004 à 2020. Affaire à suivre.