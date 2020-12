La finale de la Coupe d’automne des nations revient à l’Angleterre qui s’impose à la mort subite (22-19) face à un XV de France très jeune, ce dimanche à Twickenham. Cette très courte défaite est presque une victoire !

On prédisait le pire à cet inexpérimenté XV de France. Rappelons qu’en vertu d’un accord passé entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR), aucun international ne pouvait apparaître plus de trois fois sur une feuille de match lors de cette Coupe d’automne des Nations. C’est donc avec un XV de France newlook que le sélectionneur Fabien Galthié a dû composer. Une nouvelle génération qui a réalisé un match exceptionnel, et est passée tout près d’un exploit historique. Le XV d’Angleterre arrache la prolongation grâce à un essai transformé à la dernière minute du temps réglementaire, alors que les Bleus menaient de 7 points. Le XV de la Rose s’impose finalement à la mort subite en récoltant la première pénalité de cette prolongation. Mais répétons-le, quel match époustouflant des jeunes Français !

Les points anglais :

Farrell (pénalité, 7e)

Daly (pénalité, 18e)

Farrell (pénalité, 47e)

Farrell (pénalité, 72e)

Cowan-Dickie (essai, 79e)

Farrell (transfo, 80e)

Farrell (pénalité, mort subite)

Les points français :

Mach (essai, 14e)

Jalibert (transfo, 15e)

Jalibert (pénalité, 27e)

Jalibert (pénalité, 35e)

Carbonel (pénalité, 70e)

Carbonel (pénalité, 75e)