C’est une manière un peu particulière de célébrer sa première paye mais rassurez-vous, aucun billets n’a souffert d’abus sexuels (on l’espère vraiment).

Drôle d’anecdote lâchée par la légende Tracy McGrady lors d’un podcast pour le média ThePivot : à l’époque de sa première paye NBA, le joueur des Toronto Raptors au moment des faits a décidé de profiter de sa somme de manière plutôt…folklorique. « Mon premier salaire, c’était genre 500.000$. Et j’ai demandé à l’avoir en cash. Je me souviens monter dans ma chambre, et j’ai jeté tout l’argent sur le lit, frérot. Je me suis mis à gesticuler sur le lit, à me rouler partout dans cette merde. Il n’y avait que moi et 500 000$ en train de faire l’amour. » Une attitude digne d’un jeunot un peu bête mais fougueux. Cependant on espère que la star n’a pas copulé avec les 162 millions de dollars qu’il a touché (sans mauvais jeu de mots) tout au long de sa carrière.