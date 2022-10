Nouvelle star du Real Madrid, Fede Valverde doit une fière chandelle à son mentor Carlo Ancelotti.

Homme fort du Real Madrid en ce début de saison, Federico Valverde (24 ans) n’a pas toujours roulé sur la concurrence. Dans une interview pour DirecTv, le milieu de terrain uruguayen est revenu sur son intégration difficile dans les rangs des Merengues. « J’étais nerveux et embarrassé. Parfois, je me demandais si je n’étais pas à la mauvaise place, je me sentais inférieur au reste de mes coéquipiers, je ne savais pas si j’étais assez bon. »

Mais tout va mieux pour Valverde. « Parfois, j’ai l’impression d’avoir été touché par une baguette, c’est un travail difficile, mais les choses semblent devenir faciles pour moi ». Les supporters ne sont d’ailleurs pas étrangers à cela : « Je me sens aimé ici »… et Carlo Ancelotti non plus : « Il a toujours été un soutien inconditionnel et à certains moments, il me le faisait savoir. Ancelotti m’a dit que si je ne marquais pas 10 buts dans la saison, il prendrait sa retraite, c’est une belle pression. »