Carlo Ancelotti et les Madrilènes auraient dans le viseur Heung-Min Son qui, à 30 ans, réfléchirait à son avenir après avoir passé sept saisons, sans titre, à Tottenham.

A désormais 34 ans, Karim Benzema est proche de la fin de sa carrière. Le Real Madrid est donc à la recherche d’un attaquant pour l’épauler durant ses dernières années mais surtout pour prendre sa succession aux côtés de Rodrygo et Vinicius. Dans ce sens, Erling Haaland et Kylian Mbappé avaient été approchés, cet été, mais en vain.

Les Merengues changent donc de cibles et cette dernière pourrait être bien plus expérimentée. Selon les informations du média allemand Sport1, le Real Madrid garderait un oeil sur Heung-Min Son alors que le Sud-Coréen réfléchirait à sa fin de carrière. Car il est à Tottenham depuis sept saisons et, à désormais 30 ans, il se trouve à un tournant de sa carrière. Son est sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2025 et est estimé à 75 millions d’euros par Transfermarkt.